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Haberler Galeri %42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

%42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

Temmuz ayı zam oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur maaşlarına kavuşacak. Asgari ücret sonrasında emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarında da artış yaşandı. Emekli maaşında zam oranı yüzde 42,35'e çıkarken, memur ve memur emeklisi için ise zam oranı yüzde 41,69 oldu. Hal böyle olunca,"Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaş zam oranları nereden hesaplanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 22:12
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%42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarında artış yaşandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından güncel maaş zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan oranlar ile emekliler maaşlarındaki artışları hesaplamayı sürdürüyor. Emekli maaşında zam oranı yüzde 42,35'e çıkarken, memur ve memur emeklisi için ise zam oranı yüzde 41,69 oldu. Peki, emekli maaşları ne kadar zamlandı? Ek iyileştirmeler maaşlara nasıl yansıyacak?

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%42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

Milyonlar Temmuz ile birlikte yeni kazanca kavuşuyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 42.35 çıkarken, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya yükseldi.

Memur emeklilerinin zammı da yüzde 41.69'a ulaştı.

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%42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

Peki bu zamlar, iyileştirmeler maaşa nasıl yansıyacak?

Merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Emeklilerin zam oranları niye farklı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasa kapsamında Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

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%42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 çıktığı için, SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı bu oldu. Memur emeklilerinin zam oranı ise memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor.

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%42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

Toplu sözleşmedeki yüzde 7 zam ve enflasyon farkı hükmü kapsamında zam oranı yüzde 41.69 oldu.