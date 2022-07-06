%42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...

Temmuz ayı zam oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur maaşlarına kavuşacak. Asgari ücret sonrasında emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarında da artış yaşandı. Emekli maaşında zam oranı yüzde 42,35'e çıkarken, memur ve memur emeklisi için ise zam oranı yüzde 41,69 oldu. Hal böyle olunca,"Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaş zam oranları nereden hesaplanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son hesaplamalar...