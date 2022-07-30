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Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2017 yılından beri emeklilere banka promosyonu ödenmeye başlandı. Maaş alınan bankadan en az 3 yıl kalma sözü veren emeklilere, bankalar tarafından belirlenen miktar kadar promosyon veriliyor. Yeni emekli olanlar ile taahhüt süresi dolacak olan emekliler, bu yıl promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Bankalar müşterilerini kaybetmemek için adeta yarışa girdi. Güncellenen rakamlarla birlikte promosyon tutarı 7.500 TL'ye kadar varıyor. Peki, 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel emekli promosyon tutarları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 30.07.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 14:39
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Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? Bankada 3 yıl kalma sözü veren emekliler, promosyon adı altında belirli miktarda ödeme alıyor. 3 yılda bir alınan promosyon tutarları güncellendi. Mevcut müşterisini korumak ve müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon ödemeleri ile ilgili peş peşe açıklama yaptı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

YENİ EMEKLİ OLANLAR PROMOSYON ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan sigortalılar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını alabilecekler.

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Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE HESAPTA

Emekli maaşı alan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor.

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Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

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Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.