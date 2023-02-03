HaberlerGaleriEn YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? 2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra... Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? 2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra... Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Milyonlarca vatandaşın gözü EYT düzenlemesinin yasalaşacağı tarihe çevrildi. Emekli aylığıyla birlikte promosyon da almaya hazırlanan EYT'liler banka promosyonlarını takip ediyor.Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla kıyasıya yarışa girdi. Özel bankalar ve kamu bankaları tarafından emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank promosyon ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:47Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:51