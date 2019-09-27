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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Taşıt kredisi faiz oranları araba sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalardan müjdeli haberler geliyor. Merkez Bankası tarafından düşürülen faiz oranlarının ardından taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Peki, en uygun taşıt kredisi hangi bankada? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, ING, TEB, Yapı Kredi, Akbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.09.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 19:19
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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranları hakkında bilgi almak istiyor. Taşıt kredileri sayesinde bankalara uygun vade ve faiz oranlarıyla borçlanabilir ve ödemelerinizi düzenli yaparak bir araba sahibi olabilirsiniz. Peki taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, ING, TEB, Yapı Kredi, Akbank taşıt kredisi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilir ve tüm bankalar en uygun kredi faiz oranını öğrenebilirsiniz…

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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.

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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

ANLAŞMALI FİRMALAR

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa