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En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
Taşıt kredisi faiz oranları araba sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalardan müjdeli haberler geliyor. Merkez Bankası tarafından düşürülen faiz oranlarının ardından taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Peki, en uygun taşıt kredisi hangi bankada? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, ING, TEB, Yapı Kredi, Akbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 27.09.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 19:19
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