Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı yıldızı Ulaş Tuna Astepe genç kızların en çok ilgi gösterdiği bir isim. Çarşamba akşamları Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitleyen reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı sorusu sosyal medyanın dilinde. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları adeta küçük dilini yutuyor. İşte herkesin merak ettiği Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin magazin dünyasına bomba gibi düşen eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 22:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





