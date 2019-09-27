Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti! İncir rekora koşuyor

Kuru incirde son 30 yılın en güzel sezonunu yaşayan üreticiler, 90 bin tonla rekor rekolte bekliyor. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Aydın inciri ikram ettiğini anımsatan Birliğin Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, 'Bundan daha güzel reklam olamazdı. Rusya'da inciri tüketmeyen çok ciddi bir kitle varmış. Onlar da bunu görmüşler. Başta Rusya ve İran olmak üzere bütün dünyaya çok iyi bir reklam oldu.' dedi.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





