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Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti! İncir rekora koşuyor

Kuru incirde son 30 yılın en güzel sezonunu yaşayan üreticiler, 90 bin tonla rekor rekolte bekliyor. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Aydın inciri ikram ettiğini anımsatan Birliğin Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, 'Bundan daha güzel reklam olamazdı. Rusya'da inciri tüketmeyen çok ciddi bir kitle varmış. Onlar da bunu görmüşler. Başta Rusya ve İran olmak üzere bütün dünyaya çok iyi bir reklam oldu.' dedi.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 09:59
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Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti! İncir rekora koşuyor

Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu kuru incirde son yıllarda dış talebin yükselmesiyle meyve veren ağaç sayısı da hızla artarak yaklaşık 7,5 milyona ulaştı.

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Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti! İncir rekora koşuyor

Bu yaz, Ege'de incirin sevdiği poyraz rüzgarının etkili olması ve diğer iklim koşullarının da uygun gitmesi sonucu hem ürün miktarı hem de kalitede son yılların en iyi sezonu yaşandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN VE RUHANİ'YE İNCİR İKRAMI

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Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti! İncir rekora koşuyor

Kuru incirde yıllardır 40-60 bin ton arasında değişen üretim miktarı, ihracatta Uzak Doğu pazarının keşfedildiği 2012/2013 sezonundan sonra 60 binin üzerine çıktı.

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Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti! İncir rekora koşuyor

Geçen yıl 80 bin tonla rekor kırılan kuru incirde, 2019/2020 sezonunda da 90 bin tonla yine rekor kırılması bekleniyor.

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Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti! İncir rekora koşuyor

Kuru incir fiyatlarının iyi gitmesi ve yoğun talep dolayısıyla incir bahçesi yatırımına devam eden Egeli üretici, orta vadede 100 bin tonu aşmayı planlıyor.