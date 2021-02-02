Başvurular çok hızlı! Denizbank, ING ve TEB yüzleri güldürecek kefilsiz kredi imkanı! 5.000 TL fırsatı...

Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar, bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Şartsız ve kefilsiz 5.000 TL kredi imkanı birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. redi alacak olan kişinin 19 yaşından büyük olması ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. Ayrıca TC vatandaşı olan kişiler TC KİMLİK numarası ile kredi başvurusu yapacaklardır. ahaber.com.tr olarak 4 banka tarafından düzenlenen kredi fırsatını haberimizde derledik.