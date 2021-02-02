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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurular çok hızlı! Denizbank, ING ve TEB yüzleri güldürecek kefilsiz kredi imkanı! 5.000 TL fırsatı... Başvurular çok hızlı! Denizbank, ING ve TEB yüzleri güldürecek kefilsiz kredi imkanı! 5.000 TL fırsatı...
Bankaların kredi fırsatları yeni yıl sonrasında duyurulmaya başladı. Acil nakit ihtiyacı olanlar için yüksek kredili kampanyaların yanında, 4 banka tarafından düşük kredi miktarları da belirlenmeye başladı. Teb bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığını kullanarak hemen aynı gün içinde 5.000 TL kredi kullanabilirsiniz. TEB kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler, 60 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacaktır. Bankaların sunduğu kredi fırsatları içi başvurular oldukça kolay.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 21:24
Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar, bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Şartsız ve kefilsiz 5.000 TL kredi imkanı birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. redi alacak olan kişinin 19 yaşından büyük olması ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. Ayrıca TC vatandaşı olan kişiler TC KİMLİK numarası ile kredi başvurusu yapacaklardır. ahaber.com.tr olarak 4 banka tarafından düzenlenen kredi fırsatını haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR DENİZBANK 5.000 TL KREDİ
Denizbank üzerinden de aynı gün onaylı gelir belgesiz 5.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 5.000 TL kredi onayı almak için bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir veya 3280'e kredim yazıp boşluk bırakın tc kimlik numaranızı yazıp gönderebilirsiniz. Kredi başvurusu onay alan müşteriler hemen kredilerini kullanacaklardır.
ING 5.000 TL MİNİ KREDİ
Bu banka 5.000 TL kredi alacak olan kişilere mini kredi kampanyası yapmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda 60 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunulur.
Bankanın resmi internet sitesi üzerinde başvuru yaptığınızda onay mesajınız hemen size gelecektir. ING üzerinden ayrıca internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK 5.000 TL KREDİ
Hızlı ve Anında ne kadar kredi onayı alacağınızı merak ediyorsanız, ilk tercihiniz QNB Finansbank olabilir. Banka ihtiyaç kredilerinde uygun faizlerle birlikte gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunmaktadır.