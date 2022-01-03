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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

Memur maaş zammı ne kadar? Milyonlarca memurların heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı bugün belli oluyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler memur maaşı zam oranlarına çevrildi. 3600 ek gösterge açıklamaları ile heyecanlanan memurlar, şimdi de ocak zammını bekliyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:52
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memurlar 2022 yılının birinci dönem zamlarını alacak. Ocak ayında zamlanacak maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaş tutarı belli olacak. Yazımızdan en düşük memur maaşı ve unvana göre memur maaş tutarlarına ulaşabilirsiniz. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

2022 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, aralık ayı enflasoyn oranı henüz açıklanmadığı için 2022 Ocak memur maaş zammı da henüz bellli olmadı. En düşük memur maaşı ve unvana göre memur maaş zamları açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

2022 OCAK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranı açıklandığında güncel memur maaşları yazımızda yer alacak.

Güncel memur maaşları şu şekilde:

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

Memur Maaşları (Net/TL)

Unvan ve Derece..............2021 Temmuz............2022 Ocak

Vali.............................16.089.............

Genel Müdür(1/4)............16.177..................

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?

Şube Müdürü (Lisans-1/4)....8.526...................

Memur (Lisans-9/1)............5.277.................

Öğretmen (1/4)..................6.587...............