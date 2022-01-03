En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memurlar 2022 yılının birinci dönem zamlarını alacak. Ocak ayında zamlanacak maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaş tutarı belli olacak. Yazımızdan en düşük memur maaşı ve unvana göre memur maaş tutarlarına ulaşabilirsiniz. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...