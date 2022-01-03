03 Ocak 2022, Pazartesi
En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?
Memur maaş zammı ne kadar? Milyonlarca memurların heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı bugün belli oluyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler memur maaşı zam oranlarına çevrildi. 3600 ek gösterge açıklamaları ile heyecanlanan memurlar, şimdi de ocak zammını bekliyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:52
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