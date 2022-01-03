Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte evde bakım aylıklarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. Söz konusu destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? İşte cevaplar...