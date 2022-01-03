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Haberler Galeri Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte evde bakım aylıklarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. Söz konusu destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 12:56
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Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 2022 Ocak ayında evde bakım maaşına yapılacak zam oranı araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığına yapılacak artış belli oldu. Peki, evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

EVDE BAKIM MAAŞI 2022 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.797 TL olan evde bakım aylığı 2022 Ocak ayında yapılan son zam ile 2.292 TL oldu.

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Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar zamlandı? Son gelişmeler...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.