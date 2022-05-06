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Haberler Galeri Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

Emekli ve memur maaş zammı için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin maaş zammı için önemli gösterge olan enflasyon için açıklamalar geliyor. İlk 4 aylık enflasyon rakamları belli olurken, hesaplamalar yeniden yapıldı. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24.71 enflasyon zammı imkânı doğdu. Hesaplamalar neticesinde en düşük emekli aylığı için yeni rakamlar gün yüzüne çıktı. İşte, emekli maaş zammı için son hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 21:05
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Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam ile birlikte milyonlarca vatandaşın gelirinde artış yaşanacak. Temmuz zammı için en belirgin gösterge olan 4 aylık enfasyon rakamları belli oldu. Açıklamalar neticesinde, TÜFE nisanda yüzde 7.25, yıllık bazda da yüzde 69.97'ye çıktı. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs, Haziran oranlarının açıklanmasıyla aylık, maaş zamları kesinleşecek. Diğer yandan enflasyon oranlarıyla birlikte refah payı olarak ek zam verilecek. İşte, zamlı emekli ve memeur güncel hesaplanmış maaşları...

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Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor.

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Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

MAAŞ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 8436 LİRA

Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek.

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Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

Dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak.

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Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 31.71 ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31.71'i buldu.