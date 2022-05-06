Emeklinin Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağ-Kurlu emeklinin yüzü gülecek! 4 bin 336 lira ile 3 bin 300 arasında değişecek! Enflasyon yüzde 31.71...

Emekli ve memur maaş zammı için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin maaş zammı için önemli gösterge olan enflasyon için açıklamalar geliyor. İlk 4 aylık enflasyon rakamları belli olurken, hesaplamalar yeniden yapıldı. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24.71 enflasyon zammı imkânı doğdu. Hesaplamalar neticesinde en düşük emekli aylığı için yeni rakamlar gün yüzüne çıktı. İşte, emekli maaş zammı için son hesaplamalar...