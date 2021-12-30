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Halihazırdaki hesaplar sisteme dahil olacak mı? Vadeden önce çekim yapılabilir mi? 10 soruda altın hesaplarından TL'ye dönüş desteği

Altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Vatandaşlar söz konusu yeni ürüne ilişkin en çok "Sistemden kimler, nasıl yararlanacak?", "Vadesinden önce çekim yapılması halinde destek sağlanacak mı?", "Halihazırdaki altın hesapları da sisteme dahil olabilecek mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:15
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Halihazırdaki hesaplar sisteme dahil olacak mı? Vadeden önce çekim yapılabilir mi? 10 soruda altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesine ilişkin destekler açıklanmıştı.

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Halihazırdaki hesaplar sisteme dahil olacak mı? Vadeden önce çekim yapılabilir mi? 10 soruda altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Bu kez altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.

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Halihazırdaki hesaplar sisteme dahil olacak mı? Vadeden önce çekim yapılabilir mi? 10 soruda altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

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Halihazırdaki hesaplar sisteme dahil olacak mı? Vadeden önce çekim yapılabilir mi? 10 soruda altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Soru 1: Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kimler yararlanabilecek?

Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.

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Halihazırdaki hesaplar sisteme dahil olacak mı? Vadeden önce çekim yapılabilir mi? 10 soruda altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Soru 2: Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Cevap: Hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.