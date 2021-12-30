Halihazırdaki hesaplar sisteme dahil olacak mı? Vadeden önce çekim yapılabilir mi? 10 soruda altın hesaplarından TL'ye dönüş desteği

Altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Vatandaşlar söz konusu yeni ürüne ilişkin en çok "Sistemden kimler, nasıl yararlanacak?", "Vadesinden önce çekim yapılması halinde destek sağlanacak mı?", "Halihazırdaki altın hesapları da sisteme dahil olabilecek mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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