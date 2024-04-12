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Haberler Galeri En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber'de net rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber'de net rakam verdi

Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zammı heyecanla beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen enflasyon tahmini sonrası hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Peki temmuz ayındaki zam oranı ne? Emekli ve memur yüzde kaç zam alacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a sordu.

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:58
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber’de net rakam verdi

Gözler emekliye yapılacak temmuz ayındaki zamma çevrildi. Milyonlarca emeklinin gözü bu zamda. Enflasyon tahmini ile hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. Peki enflasyon tahmini ile emekli-memur maaş zammı ne kadar olacak?

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber’de net rakam verdi

UZMAN İSİM RAKAM TEK TEK HESAPLADI

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber’de net rakam verdi

Mart ayı enflasyonu açıklanmıştı o zaman da yıllık enflasyon yüzde 65'ti. Sayın Şimşek mayıs ayı yani tepe noktası dediğimiz yüzde 75 oranında olabilir dendi ama bundan sonrasında da yavaş yavaş düşüşe geçeceğini söyleyebiliriz.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber’de net rakam verdi

Burada çok merak ediliyor, emeklilerimiz memurlarımız onlar yılda iki defa zam alıyorlardı ve TÜFE enflasyon oranındaydı. Burada temmuz ayında çıkacak olan veriler ışığında ne olabilir diye bir tahminde bulunduk.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber’de net rakam verdi

Ocak ayı enflasyonumuz yüzde 6.70, Şubatta 4.53, Martta 3.16. 3 aylık toplam yüzde 15.05. Bunu düz mantıkla toplayamıyoruz bir hesaplama tekniği var.