Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

"Asgari ücret zam olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olduğunu açıkladı. Açıklama sonrasında asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği üzere Ocak zammı ile asgari ücret 8.500 TL olarak güncellenmişti. Peki, Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...