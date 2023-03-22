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Haberler Galeri Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

"Asgari ücret zam olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olduğunu açıkladı. Açıklama sonrasında asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği üzere Ocak zammı ile asgari ücret 8.500 TL olarak güncellenmişti. Peki, Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 23:51
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Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

"Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşını yükseltmeye yönelik çalışma yürüttüklerini söylemişti. Milyonların yüzünü güldürecek müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika duyurdu. Peki, Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

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Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

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Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili Bilgin;

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Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.

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Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...

BİLGİN'İN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ara zam konusu hakkında Bakan Vedat Bilgin, " Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir." demişti.