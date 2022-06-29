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Haberler Galeri En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C'li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C'li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

En düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. Son dakika haberinin ardından milyonlarca emekli, maaş tutarları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 23:28
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En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C’li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Açıklamada en düşük emekli maaşının 3.500 TL olarak belirlendiği duyuruldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. En düşük emekli maaşının ne kadar olduğu ise kısa sürede araştırılan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C’li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

Emekli maaşı temmuz zammı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranı 4 Temmuz'da enflasyon oranı ve farkının açıklanması ile netlik kazanacak.

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En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C’li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

Öte yandan 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.

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En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C’li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

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En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C’li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 TL olacak.