En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C’li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...

Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Açıklamada en düşük emekli maaşının 3.500 TL olarak belirlendiği duyuruldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. En düşük emekli maaşının ne kadar olduğu ise kısa sürede araştırılan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?