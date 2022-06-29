29 Haziran 2022, Çarşamba
En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C'li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...
En düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. Son dakika haberinin ardından milyonlarca emekli, maaş tutarları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 23:28
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