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Haberler Galeri Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

Milyonlarca emeklinin maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Bilindiği üzere memur ve emekliler yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. 4 Temmuz tarihinde enflasyon rakamları açıklanacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı ortaya çıkacak. Diğer yandan emekliler Temmuz ayında ikramiye ödemelerini de ceplerine koyacak. En düşük emekli aylığı ve ikramiye tutarlarına asgari ücret düzenlemesi yapılması talepler arasında yer alıyor. Peki, ikramiyelere zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 19:26
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Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam gelecek. Emekliler için önümüzdeki ay kazançlı geçecek. TÜED Başkanı Ergün'den yeni bir çağrı geldi. Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin. İkramiyeler de en düşük emekli aylığı seviyesine endekslensin." ifadelerine yer verdi. Temmuz ayına kısa süre kala maaş ve ikramiyelerde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli ve bayram ikramiyeleri için tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

Gelirlerin artacağı Temmuz yaklaşırken; TÜED Başkanı Ergün çağrı yaptı:

'En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin. İkramiyeler de en düşük emekli aylığı seviyesine endekslensin...

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Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

Maaşlarının artacağı hem de Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği Temmuz ayına sayılı gün kalırken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hem taban aylıklar hem de bayram ikramiyeleri için çağrı geldi.

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Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

1.753 TL FARK VAR

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 2018 yılından itibaren emeklilere dini bayramlarda bin lira ikramiye verilmeye başlandığını anımsatarak, 2021'de ikramiye rakamının bin 100 liraya yükseltildiğini belirtti.

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Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Kazım Ergün, dernek olarak taleplerini şöyle dile getirdi: