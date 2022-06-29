Emekli taban maaşı + bayram ikramiyesi talebi! 4.253 TL mi olacak? 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kurlular...

Milyonlarca emeklinin maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Bilindiği üzere memur ve emekliler yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. 4 Temmuz tarihinde enflasyon rakamları açıklanacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı ortaya çıkacak. Diğer yandan emekliler Temmuz ayında ikramiye ödemelerini de ceplerine koyacak. En düşük emekli aylığı ve ikramiye tutarlarına asgari ücret düzenlemesi yapılması talepler arasında yer alıyor. Peki, ikramiyelere zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar, kaç TL olacak?