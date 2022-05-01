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Haberler Galeri Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...

Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...

Emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda SGK tarafından yayımlanan yıpranma payı listesi büyük önem taşıyor. Tehlikeli meslekler olarak kabul edilen mesleklere oluşturulan planlama ile erken emekli olma hakkı tanınmıştı. Hal böyle olunca yıpranma payı ile nasıl emekli olunacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri? En erken ne zaman emekli olurum?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2022 21:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 21:20
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Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...

Erken emekli olmak için detaylar milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Erken emeklilikle konular her zaman gündemin ilk sıralarında bulunuyor. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar fiili hizmet vakti zammı ya da bir diğer adıyla yıpranma hakkı ile erken emekli olabiliyor. Fazla çalışma imkanı olmayanlar için 10 yıl primle emeklilik formülü devreye giriyor. Bu süreç borçlanma yöntemi ile tamamlanabiliyor. Peki erken emeklilik için aranan şartlar nelerdir?

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Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...

43 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Bir vakitdir emeklilikte yaşa takılanları, erken emekliliği tartışıyoruz. Yapılan incelemeler işaret ediyor ki, çalışanların fazlalığı bir an evvel emekli olmayı düşünüyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilip, edilmemesi ise ayrı bir konu.

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Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...

Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor. Nasıl mı? Anlatayım. Kanunda fiili hizmet süresi zammı olarak geçen, kamuoyunda ise 'yıpranma hakkı' olarak tanınan uygulama; çimento pazarında çalışandan tutun da cam ve madencilik bölümünde çalışanlara kadar çoğu mesleği kapsıyor.

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Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...

Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir sene amacıyla emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün çoktan vakit kazanıyor.

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Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve evveline ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan bireylerin 3600 günden emekli olması söz hususu değildir.