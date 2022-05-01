HaberlerGaleriErken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...
Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...
Emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda SGK tarafından yayımlanan yıpranma payı listesi büyük önem taşıyor. Tehlikeli meslekler olarak kabul edilen mesleklere oluşturulan planlama ile erken emekli olma hakkı tanınmıştı. Hal böyle olunca yıpranma payı ile nasıl emekli olunacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri? En erken ne zaman emekli olurum?