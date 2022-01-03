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Haberler Galeri Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam tablosu belli oldu. Yılın ikinci yarısına ilişkin ensflasyonunun belli olmasıyla beraber milyonlarca kişi 2022 yılının ilk yarısında alacakları zam oranını merak ediyor. İşte, SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Emekli zamlı maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 03.01.2022 19:06
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Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonların merakla beklediği emekli zammı için son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından maaşlara yapılacak zam oranlarıda belli oldu. İlk hesaplamalara göre SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi 5+22,48 olarak şekillendi. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, ek zam ile ilgili açıklama yaptığı takdirde tablo yeniden güncellenecek. İşte, açıklama sonrasında emekli için zamlı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM

Ocak zamlarının ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. Ayrıca emekliler için de iyileştirme formülleri şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında düşük maaş alan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması formüller arasında yer alıyor.

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Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söylemişti.

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Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

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Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.