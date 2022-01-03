Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonların merakla beklediği emekli zammı için son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından maaşlara yapılacak zam oranlarıda belli oldu. İlk hesaplamalara göre SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi 5+22,48 olarak şekillendi. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, ek zam ile ilgili açıklama yaptığı takdirde tablo yeniden güncellenecek. İşte, açıklama sonrasında emekli için zamlı maaş tablosu...