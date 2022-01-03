HaberlerGaleriEmeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam tablosu belli oldu. Yılın ikinci yarısına ilişkin ensflasyonunun belli olmasıyla beraber milyonlarca kişi 2022 yılının ilk yarısında alacakları zam oranını merak ediyor. İşte, SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Emekli zamlı maaş tablosu...