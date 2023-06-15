15 Haziran 2023, Perşembe
En düşük 8.644 TL maaş! Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı... Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti!
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TUİK tarafından enflasyon oranları açıklamalar geldi. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık zam oranı kesinleşecek. Bu orana ek olarak refah payı artışı da maaşlara yansıtılacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:02
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20