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Haberler Galeri 100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 taşeronun kadroya geçmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında belli aralıklarla geliyor. Düzenleme sonrasında birçok konuda yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kadro, iş ve kıdem bu süreçte öne çıkan hususlar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca, "Taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman? 100 bin taşerona kadro son durum ne, hangi aşamada?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, taşerona kadroda son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 20:21
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100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 bin taşerona kadro düzenlemesi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 14 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının gündeminde yer alan taşerona kadro düzenlemesi için atılacak adımlar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda konu hakkında açıklamalar gelmişti. Peki, taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Taşerona kadro düzenlemesi için eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulunmuştu.

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100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Temmuz ayına kısa süre kala düzenleme için atılacak adımlar gündemin ilk sırasında yer alıyor. 100 bin taşeronu ilgilendiren kadro düzenlemesi için son gelişmeler yakından takip ediliyor.

İşte son açıklamalar...

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100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

YENİ KABİNE İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR!

Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı takviminde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü işaretlendi.

Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

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100 bin taşerona kadro şekillendi! Talepler sıra sıra listelendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."