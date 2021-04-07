Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. 32 günlük vadeli mevduat hesabının getirisi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Risksiz olarak kazanç elde etmek isteyenler mevduatlı faiz hesaplarını tercih ediyor. Diğer yatırımların aksine vadeli hesaplarda elinizi geçecek parayı önceden öğrenebiliyorsunuz. İşte, 80.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?