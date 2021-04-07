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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar çıldırdı, faizler uçuşa geçti! 80.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Bankalar çıldırdı, faizler uçuşa geçti! 80.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
80.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda bankalar arasında mevduat faizi yarışı hız kazandı. Bankada parası olanlar güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. İşte, 80.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? 7 Nisan 2021 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlıyor? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 18:02 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 18:02
Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. 32 günlük vadeli mevduat hesabının getirisi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Risksiz olarak kazanç elde etmek isteyenler mevduatlı faiz hesaplarını tercih ediyor. Diğer yatırımların aksine vadeli hesaplarda elinizi geçecek parayı önceden öğrenebiliyorsunuz. İşte, 80.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
GALERİ DEVAM EDİYOR 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.
80.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR? 80.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR? 80.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?