VE NETLEŞTİ! Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı: Aylık 3.454 TL taksitle 400.000 TL konut kredisi veriyor

Ziraat Bankası'nın kampanyası, özellikle birden fazla kişinin bir araya gelerek ev satın almayı planladığı durumlar için tasarlanmıştır. Ortak konut kredisi seçeneği, aile üyeleri veya arkadaş grupları gibi birden fazla borçlunun bir arada kredi kullanabilmesine olanak tanır. Bu sayede, kredi yükü tek bir kişi üzerinde olmaktan çıkarak, daha fazla kişi arasında paylaşılır ve ödeme gücü artar.