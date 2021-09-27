27 Eylül 2021, Pazartesi
34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!
Her yıl inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma yoluyla konut ve iş yerlerini de satışa çıkarıyor. 6-7 Ekim tarihlerinde satışa çıkarılacak 144 konut ve 96 iş yerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif verilebiliyor.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 12:03
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