34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!

Her yıl inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma yoluyla konut ve iş yerlerini de satışa çıkarıyor. 6-7 Ekim tarihlerinde satışa çıkarılacak 144 konut ve 96 iş yerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif verilebiliyor.