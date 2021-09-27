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34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!

Her yıl inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma yoluyla konut ve iş yerlerini de satışa çıkarıyor. 6-7 Ekim tarihlerinde satışa çıkarılacak 144 konut ve 96 iş yerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif verilebiliyor.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 12:03
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34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!

Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. Açık artırma yöntemiyle satışa çıkan konutlar ve iş yerleri için teklif vermek yeterli oluyor. 6-7 Ekim tarihlerinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmada, 34 ildeki 144 konut satışa çıkarılacak. "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif vermek mümkün olabilecek. İşte; TOKİ'nin açık artırmayla ev satışı hakkında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini, 6-7 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satacak.

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34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!

TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da 144 konut için, 7 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da ise 96 iş yeri için müzayede yapılacak.

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34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

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34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!

Alıcılar; Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek.