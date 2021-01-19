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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri En çok talep görecek meslekler! Bakın ilk sırada hangisi var? 2025 ve sonrasında... En çok talep görecek meslekler! Bakın ilk sırada hangisi var? 2025 ve sonrasında... Geleceğin en çok talep gören meslekleri nelerdir? Uzaktan yapılabilecek işler de daha yaygın hale getirilirken, daha geleneksel işlerden bazıları talep görmeye devam edecek. İşte 2025 ve sonrasında en çok talep gören işlerden bazıları. (Slice.ca araştırmasından alınmıştır. Giriş Tarihi: 19.01.2021 21:50
En çok talep görecek meslekler! Bakın ilk sırada hangisi var? Ambitionscope 2025 yılında popüler olacak meslekleri açıkladı. "Yakın geleceğin gözde meslekleri nedir?" sorusuna geniş bir yelpazede seçenekler sunan raporda; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişikliklerle mesleklerin de değişeceği bilgisi paylaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İnşaat yöneticisi
Yeni altyapılar oluşturulup mevcut altyapılar geliştirildikçe, inşaat yöneticileri talep görmeye devam edecek. Bir inşaat projesinin hemen hemen her yönünü denetlerler ve çoklu görevde harika olmaları gerekir.
Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Yöneticileri
2025 yılına kadar, bir tür bilgisayar sistemi kullanmayan bir iş bulmak neredeyse imkansız olacak. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri, şirketlerin ihtiyaç duydukları bilgisayarla ilgili sistemlere karar vermelerine yardımcı olur.
Pazarlama Analisti
Pazarlama analistleri giderek daha rekabetçi bir dünyada yeni gelenler için en yüksek ücretli işlerden birine sahip. Hizmetleri 2025 ve sonrasında da fazla talep görmeye devam edecek.
Denetçi
Para olacağı sürece, işletmelerin yaptıkları harcamaları hesaba katmaları gerekecek. Bu da denetçilerin işletmenin veya kuruluşun finansal tablolarını kontrol etmeye talep edilmeye devam edeceği anlamına gelir.