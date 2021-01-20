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Haberler Galeri 20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el araç fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçmişti. Yeni yıla girmemiz ile birlikte kampanyalarını duyuran otomobil firmaları 2021 Ocak ayı güncel fiyat listesini yayımladı. Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai gibi güncel otomobil fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:01
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20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Otomobil kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar güncel fiyat bilgilerini araştırıyor. 2020 Mart ayında Türkiye'de görülmeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv piyasası durma noktasına gelmişti. Sıfır araç üretiminin durması ile birlikte vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Yeni yıl ile birlikte sıfır otomobil fiyatları yeniden gündeme geldi. İşte marka marka otomobil fiyatları...

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20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz haberimizden marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz.

İşte güncel fiyatlar:

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20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Volvo S60 Inscription Plus B5 AWD Mild Hybrid 250 HP

783.019 TL

Yakıt: Hibrit
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1969 cc
Motor Gücü: 250 hp

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20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.6 JTD 120 HP DİZEL TCT

327.650 TL

Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1598 cc
Motor Gücü: 120 hp

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20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Audi Q2 Sport 35 Turbo FSI 150 hp S tronic

434.245 TL

Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1498 cc
Motor Gücü: 150 hp