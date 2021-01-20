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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar? 20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el araç fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçmişti. Yeni yıla girmemiz ile birlikte kampanyalarını duyuran otomobil firmaları 2021 Ocak ayı güncel fiyat listesini yayımladı. Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai gibi güncel otomobil fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:01
Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Otomobil kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar güncel fiyat bilgilerini araştırıyor. 2020 Mart ayında Türkiye'de görülmeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv piyasası durma noktasına gelmişti. Sıfır araç üretiminin durması ile birlikte vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Yeni yıl ile birlikte sıfır otomobil fiyatları yeniden gündeme geldi. İşte marka marka otomobil fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?
Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz haberimizden marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz.
İşte güncel fiyatlar:
Volvo S60 Inscription Plus B5 AWD Mild Hybrid 250 HP
783.019 TL
Yakıt: Hibrit
Vites: Otomatik Motor Hacmi: 1969 cc Motor Gücü: 250 hp Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.6 JTD 120 HP DİZEL TCT
327.650 TL
Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik Motor Hacmi: 1598 cc Motor Gücü: 120 hp Audi Q2 Sport 35 Turbo FSI 150 hp S tronic
434.245 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik Motor Hacmi: 1498 cc Motor Gücü: 150 hp