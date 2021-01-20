20 Ocak sıfır otomobil kampanyaları: Ford, Dacia, Fiat, BMW, Hyundai sıfır otomobil fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Otomobil kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar güncel fiyat bilgilerini araştırıyor. 2020 Mart ayında Türkiye'de görülmeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv piyasası durma noktasına gelmişti. Sıfır araç üretiminin durması ile birlikte vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Yeni yıl ile birlikte sıfır otomobil fiyatları yeniden gündeme geldi. İşte marka marka otomobil fiyatları...