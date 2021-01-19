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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan ardı ardına müjde: 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi... Bankalardan ardı ardına müjde: 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...
Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bankaların kredi faiz oranları merak ediliyor. Nakit sıkıntısı yaşayan ve kredi çekmek isteyenler için büyük fırsat. Birçok kamu ve özel banka 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Koronavirüs sürecinde ihtiyacını karşılamak isteyenler ve acil nakit ihtiyacı olanlar için kredi faiz imkanları araştırılıyor. 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanı için detayları haberimizde derledik. Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 21:10 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 21:10
Kredi çekmek isteyenler için bankaların açıklamaları ardı ardına geliyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar kredi faiz oranlarını sorguluyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar kredi faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanı için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları merak ediyor. İşte, Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi güncel kredi faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay Faiz Oranı (Aylık): % 1.59 Taksit Tutarı: 1.932,78 TL Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408 TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI
TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
TEB örnek ödeme tablosu:
Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL Kredi Vadesi: 36 Faiz Oranı: %1,45 Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL Sigorta: 596,90 TL Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666