Bankalardan ardı ardına müjde: 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi...

Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bankaların kredi faiz oranları merak ediliyor. Nakit sıkıntısı yaşayan ve kredi çekmek isteyenler için büyük fırsat. Birçok kamu ve özel banka 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Koronavirüs sürecinde ihtiyacını karşılamak isteyenler ve acil nakit ihtiyacı olanlar için kredi faiz imkanları araştırılıyor. 3 ay ertelemeli 50, 75 bin TL kolay kredi imkanı için detayları haberimizde derledik. Vakıfbank, TEB, Yapı Kredi faiz oranları...