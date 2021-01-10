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En çok satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
İkinci el otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği liste belli oldu. Gelen son dakika haberine göre; İkinci el online oto pazarında 2020'nin en çok satılan markaları açıklandı. 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 10.01.2021 17:53Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 18:11
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En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
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En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
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11
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
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11
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
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11
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...