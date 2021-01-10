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En çok satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...

İkinci el otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği liste belli oldu. Gelen son dakika haberine göre; İkinci el online oto pazarında 2020'nin en çok satılan markaları açıklandı. 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 10.01.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 18:11
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En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları listesi belli oldu. 2020 yılındaki yapılan satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...

10 - Toyota

Satılan araç sayısı: 74 bin 619

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En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...

9 - Peugeot

Satılan araç sayısı: 95 bin 541

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En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...

8 - Hyundai

Satılan araç sayısı: 104 bin 245

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En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...
En satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...

7 - Mercedes-Benz

Satılan araç sayısı: 105 bin 283