En çok satılanlar belli oldu! Araba alacaklar dikkat! İşte ikinci el araba listesi...

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları listesi belli oldu. 2020 yılındaki yapılan satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış yaşandı.