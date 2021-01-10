2021 Ocak zamlı güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

2021 Ocak zamlı güncel sigara fiyat listesi, yeni yıl sonrasında merak edilen konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri yeni yıl ile birlikte markaların ürünlerine zam yapıp yapmayacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Tiryakiler sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. İşte, yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?