Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 Ocak zamlı güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? 2021 Ocak zamlı güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
2021 Ocak zamlı güncel sigara fiyat listesi, yeni yıl sonrasında merak edilen konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri yeni yıl ile birlikte markaların ürünlerine zam yapıp yapmayacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Tiryakiler sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. İşte, yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.01.2021 17:34
2021 Ocak zamlı güncel sigara fiyat listesi ve yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen konular arasında ilk sırada bulunuyor. Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Güncel sigara fiyatlarında yaşanan değişikliklere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL