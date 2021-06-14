14 Haziran 2021, Pazartesi
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Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...
Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyenlere müjde geldi. Diğer kredilerden farkı ise ilk başvuranlar fırsattan yararlanabilecek. Kredi imkanından yararlanmak isteyenler başvurularını 14 Haziran tarihinde yapması gerekiyor. ING Türkiye'den kredi müjdesi! 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Vatandaşlar başvuruları dijital olarak yapabilecek. Başvurular için gerekli detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 19:25 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 19:25
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