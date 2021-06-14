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Haberler Galeri Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...

Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...

Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyenlere müjde geldi. Diğer kredilerden farkı ise ilk başvuranlar fırsattan yararlanabilecek. Kredi imkanından yararlanmak isteyenler başvurularını 14 Haziran tarihinde yapması gerekiyor. ING Türkiye'den kredi müjdesi! 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Vatandaşlar başvuruları dijital olarak yapabilecek. Başvurular için gerekli detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 19:25 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 19:25
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Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...

Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi tarafından sunulan kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde bankaların güncel kredi faiz oranları ışığında sundukları kampanyalar büyük ilgi görüyor. Diğer yandan acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar sunulan imkanlardan sonra derin nefes alıyor. ING Türkiye'den kredi müjdesi geldi. 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'a kadar sürecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olacak kampanya ile henüz ING'li olmayan müşteriler dijital kanallar yoluyla kredi kullanmak istedikleri takdirde, 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz fırsatından faydalanabiliyor.

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Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...

SINIRLI SAYIDA MÜŞTERİ İÇİN AVANTAJLI İHTİYAÇ KREDİSİ

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, yeni ING'li olan sınırlı sayıdaki müşterisine avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

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Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...

FAİZSİZ KREDİ İÇİN YARIN SON GÜN

Bu kampanya ile henüz ING'li olmayanlar 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile dijital kanallar yoluyla kullanarak 0 faiz fırsatından yararlanıyor.

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Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...

7-14 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında yeni ING müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanan ilk 5 bin kişi, sıfır faizle ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanabilecek.