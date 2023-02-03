03 Şubat 2023, Cuma
5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! 4a-4b-4c'li EYT'lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ
EYT ile birlikte ilk maaşlar ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. EYT yasası ile emekli olacak vatandaşlar cebi dolacak. Promosyon, kıdem tazminatı ve maaş ödemeleri ile yüzleri gülecek olan vatandaşlar, ne kadar maaş alacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki EYT'linin ilk maaşı ne zaman hesaba geçecek? İşte konuya ilişkin merak edilenler.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:03
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