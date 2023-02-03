5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! 4a-4b-4c'li EYT'lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nca yapılan sunuma göre, 3.5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısı ise toplam 4.8 milyon kişi olarak hesaplandı.