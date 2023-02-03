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Haberler Galeri 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! 4a-4b-4c'li EYT'lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ

5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! 4a-4b-4c'li EYT'lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ

EYT ile birlikte ilk maaşlar ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. EYT yasası ile emekli olacak vatandaşlar cebi dolacak. Promosyon, kıdem tazminatı ve maaş ödemeleri ile yüzleri gülecek olan vatandaşlar, ne kadar maaş alacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki EYT'linin ilk maaşı ne zaman hesaba geçecek? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:03
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4a-4b-4c’li EYT’lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT’liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI!

EYT ile birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT düzenlemesinde sona gelinirken vatandaşlar maaş hesaplaması yapmaya başladı. Başkan Erdoğan ilk maaşlar için şubat ve mart ayını işaret etti. Peki EYT'linin ilk maaşı ne zaman hesaba geçecek? 4a-4b-4c maaşları nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4a-4b-4c’li EYT’lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT’liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI!

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nca yapılan sunuma göre, 3.5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısı ise toplam 4.8 milyon kişi olarak hesaplandı.

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4a-4b-4c’li EYT’lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT’liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI!

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) Salı günü TBMM gündemine gelecek.

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4a-4b-4c’li EYT’lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT’liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI!

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?

Diğer yandan EYT konusunda katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT'de ilk maaş tarihini açıkladı. EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Başkan Erdoğan, "Teklif Meclis'e sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz" dedi.

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4a-4b-4c’li EYT’lilere ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? EYT’liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI!

MAAŞLAR İÇİN KRİTİK TARİH

EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşların ilk aylıklarını şubat ya da mart gibi bağlanabileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" ifadelerini kullandı.