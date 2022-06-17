En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre, 128 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. Güncel verilere göre en çok alım yapılacak işlerde 26 bin 534 ile beden işçisi ön plana çıkıyor. Devamında 4 bin 300 temizlik görevlisi ve 3 bin 610 kişilik satış danışmanı ilanları yer alıyor. İşte sırasıyla en çok alım yapılan kadrolar...