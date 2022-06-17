HaberlerGaleriEn az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...
En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından güncel iş ilanları yayınlandı. İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı için açık iş ilanları duyuruldu. Özel ve kamu alanında çalışmak isteyenler kurum üzerinden kayıtlarını gerçekleştirerek iş başvurusunda bulunabiliyor. Alım yapılacak sektörlerin listesi kurum üzerinden kapsamlı olarak yayınlandı. İş arayışında olanlar bu kapsamda hangi sektörede açık olduğunu kolayca öğrenerek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, İŞKUR güncel açık iş ilanları için detaylar...