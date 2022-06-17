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En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından güncel iş ilanları yayınlandı. İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı için açık iş ilanları duyuruldu. Özel ve kamu alanında çalışmak isteyenler kurum üzerinden kayıtlarını gerçekleştirerek iş başvurusunda bulunabiliyor. Alım yapılacak sektörlerin listesi kurum üzerinden kapsamlı olarak yayınlandı. İş arayışında olanlar bu kapsamda hangi sektörede açık olduğunu kolayca öğrenerek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, İŞKUR güncel açık iş ilanları için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 21:57
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En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...

İŞKUR tarafından açıklanan güncel verilere göre, 541.396 kişi iş sahibi oldu. Yapılan açıklamada en çok alım gerçekleştirilen sektörlerde belirlendi. En çok satış danışmanı ve turizm elemanı, konfeksiyon işçisi alınırken, alım yapılan sektörlerde başı imalat çekti. Kurumun 14 Haziran tarihinde yapıtğı açıklama neticesinde, 127 bin açık ilanı bulunduğu belirtildi. İş arayışında olan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden kayıtlarını tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...

İŞKUR güncel iş ilanları yayınlandı. 620 farklı meslek grubuna toplamda 127 bin personel alımı yapılacak. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği ilanların yaş ortalaması 18 ile 45 arası olacak.

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En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre, 128 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. Güncel verilere göre en çok alım yapılacak işlerde 26 bin 534 ile beden işçisi ön plana çıkıyor. Devamında 4 bin 300 temizlik görevlisi ve 3 bin 610 kişilik satış danışmanı ilanları yer alıyor. İşte sırasıyla en çok alım yapılan kadrolar...

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En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...

Beden İşçisi (Genel) 26534

Temizlik Görevlisi 4377

Satış Danışmanı / Uzmanı 3615

Garson (Servis Elemanı) 3178

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En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...

Makineci (Dikiş) 2941

Konfeksiyon İşçisi 1852

Ön Muhasebeci 1836

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1723