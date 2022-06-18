%40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Kesin oran için son bir veri kalırken, şu ana kadar çıkan rakamlarla yeni maaşlar netleşmeye başladı. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak belirlendi. Bu rakamlara göre SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi maaşlarını hesapladık. Peki, 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...