18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

%40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Kesin oran için son bir veri kalırken, şu ana kadar çıkan rakamlarla yeni maaşlar netleşmeye başladı. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak belirlendi. Bu rakamlara göre SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi maaşlarını hesapladık. Peki, 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 18.06.2022 13:12
  • 1
  • 16
%40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Önümüzdeki ay maaşlarını zamlı alacak olan memur ve emekliler, yeni aylıkların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Ocak-mayıs enflasyon oranı netleşirken, yeni zam için gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Böylelikle altı aylık enflasyon belirlenecek ve kesin zam oranı ortaya çıkacak. Son verilere göre zam yeni maaşlar netleşmeye başladı. Peki, 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
%40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

SON 1 VERİ KALDI

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

  • 3
  • 16
%40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

  • 4
  • 16
%40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.

Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.

  • 5
  • 16
%40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK (2000 öncesi): Mevcut 3.292 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 4.466 liraya, yüzde 40.75 oran ile 4.634 liraya çıkacak.

SSK (2000 sonrası): Mevcut 2.041 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 2.768 liraya, yüzde 40.75 oran ile 2.873 liraya çıkacak.