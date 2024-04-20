En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR'dan 4.500 dev personel alımı başladı

İŞKUR, en az ilkokul mezunu 4 bin 500 temizlik görevlisi için alım ilanı yayınlıyor! Başvuru şartları ve alım yapılacak kurumlar hakkındaki detaylar, ilgili kurumlar tarafından hazırlanan ilanlarla belirleniyor ve başvurular online olarak kabul ediliyor. Bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazıları ise bu şartı aramıyor.