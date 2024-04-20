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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR'dan 4.500 dev personel alımı başladı

İŞKUR, en az ilkokul mezunu 4 bin 500 temizlik görevlisi için alım ilanı yayınlıyor! Başvuru şartları ve alım yapılacak kurumlar hakkındaki detaylar, ilgili kurumlar tarafından hazırlanan ilanlarla belirleniyor ve başvurular online olarak kabul ediliyor. Bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazıları ise bu şartı aramıyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:53
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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 dev personel alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı bölgelerde 4.500 temizlik görevlisine iş imkanı sunuyor. Bu fırsat, özel sektör ve kamu kurumları için geçerli olup, ilkokul mezunu adayları kapsıyor. İlanlarda bazı kurumlarda KPSS puanı şartı bulunurken, diğerlerinde ise bu şart aranmıyor. Detaylı başvuru süreçleri ve şartlar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte Nisan ayı sonuna kadar başvurabileceğiniz ilanlar ve kurumlar….

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 dev personel alımı başladı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 dev personel alımı başladı

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 dev personel alımı başladı

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR’dan 4.500 dev personel alımı başladı

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.