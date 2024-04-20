20 Nisan 2024, Cumartesi
En Az İlkokul Mezunu Olanlar Dikkat! KPSS Yok! İŞKUR'dan 4.500 dev personel alımı başladı
İŞKUR, en az ilkokul mezunu 4 bin 500 temizlik görevlisi için alım ilanı yayınlıyor! Başvuru şartları ve alım yapılacak kurumlar hakkındaki detaylar, ilgili kurumlar tarafından hazırlanan ilanlarla belirleniyor ve başvurular online olarak kabul ediliyor. Bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, bazıları ise bu şartı aramıyor.
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:53
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