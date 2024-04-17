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Haberler Galeri 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

Emeklilik genellikle çalışma hayatının sona ermesi ve daha sakin bir yaşam dönemine geçiş olarak kabul edilir. Ancak, herkes bu dönemi sabırsızlıkla beklemek zorunda değildir. Bazı yasal düzenlemeler, çalışanlara emekliliklerini erken yaşamaları için olanaklar sunar. İşte, çalışanların emekli olmayı erken planlamalarına yardımcı olabilecek yedi etkili yöntem.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:37
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3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

Emeklilik, Türkiye'deki birçok çalışanın hedeflediği bir dönemdir. Ancak, bazı durumlarda emeklilik yaşını beklemek istemeyenler için erken emeklilik imkanları bulunmaktadır. İşte bu imkanları değerlendirerek emekliliği öne çekebilecek 7 yöntem...

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3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

Çalışanların Emeklilik Planlarını Öne Çekme Yolları

Türkiye'de emeklilik, milyonlarca çalışanın özlemle beklediği bir dönemdir. Ancak, bazı durumlarda emeklilik yaşını beklemeden de erken emeklilik imkanları bulunmaktadır. İşte, çalışanların emeklilik planlarını öne çekmelerine yardımcı olabilecek bazı formüller:

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3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

1. Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanabilirler. Bu sayede, yılı ve primi dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart ise çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.

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3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

2. Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve prim kazanma imkanı sağlar. Askerlik öncesi yapılan borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğar.

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3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

3. Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, yaş şartını beklemeksizin emekli olabilirler. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir.