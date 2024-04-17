3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…

Emeklilik genellikle çalışma hayatının sona ermesi ve daha sakin bir yaşam dönemine geçiş olarak kabul edilir. Ancak, herkes bu dönemi sabırsızlıkla beklemek zorunda değildir. Bazı yasal düzenlemeler, çalışanlara emekliliklerini erken yaşamaları için olanaklar sunar. İşte, çalışanların emekli olmayı erken planlamalarına yardımcı olabilecek yedi etkili yöntem.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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