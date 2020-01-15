Emekliye 368 lira ek ödeme! Başkan Erdoğan'a sunuldu! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi

Ülkemizde emeklilerin sayısı 12.5 milyonu geçti. Emekli aylığı, ölüm aylığı gibi başlıklar altında 12.5 milyonu aşkın vatandaşa her ay ödeme yapılıyor. Bunun dışında emekli bayram ikramiyesi, enflasyon farkı gibi ödemeler de 12.5 milyon kişiye yapılıyor. Emeklilere her geçen gün daha fazla müjdeli haber geliyor. Emeklilik düzenlemesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek. Ayrıca hasta ve yaşlılara farklı zam yapılacak. Sizler için öne çıkan maddeleri derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

EK ÖDEME GELİYOR! (VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ)