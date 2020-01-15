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Emekliye 368 lira ek ödeme! Başkan Erdoğan'a sunuldu! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi

Ülkemizde emeklilerin sayısı 12.5 milyonu geçti. Emekli aylığı, ölüm aylığı gibi başlıklar altında 12.5 milyonu aşkın vatandaşa her ay ödeme yapılıyor. Bunun dışında emekli bayram ikramiyesi, enflasyon farkı gibi ödemeler de 12.5 milyon kişiye yapılıyor. Emeklilere her geçen gün daha fazla müjdeli haber geliyor. Emeklilik düzenlemesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek. Ayrıca hasta ve yaşlılara farklı zam yapılacak. Sizler için öne çıkan maddeleri derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

EK ÖDEME GELİYOR! (VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ)

Giriş Tarihi: 15.01.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 16:16
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Emekliye 368 lira ek ödeme! Başkan Erdoğan'a sunuldu! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi

Emeklilere ek ödeme fırsatı geliyor. 12.5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren düzenlemenin Cumhurbaşkanlığına gönderildiği duyuruldu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün, dosyanın Başkan Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Düzenlemeler içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik fırsatı gibi başlıklar bulunuyor. Ek zam alacak emekliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Çalışmaların hayata geçirilmesi durumunda emekliye 368 TL ek ödeme fırsatı doğacak. Peki, son durum ne? İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

EK ÖDEME GELİYOR! (VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ)

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Emekliye 368 lira ek ödeme! Başkan Erdoğan'a sunuldu! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi

PRİM EKSİĞİ OLANA EMEKLİLİK GELİYOR

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

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Emekliye 368 lira ek ödeme! Başkan Erdoğan'a sunuldu! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

EK ÖDEME GELİYOR! (VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ)

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Emekliye 368 lira ek ödeme! Başkan Erdoğan'a sunuldu! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi

YAŞÇA BÜYÜK OLANA DAHA FAZLA MAAŞ

İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın 2020 yılı içinde yasalaşması bekleniyor.

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Emekliye 368 lira ek ödeme! Başkan Erdoğan'a sunuldu! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi

Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.