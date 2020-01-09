En az 6750 TL maaşla personel alınacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanlığı 2020'nin ilk personel alımlarından birini gerçekleştirecek. 50 personelin alınacağı ilan Devlet Personel Daire Başkanlığınca yayımlandı. İlanda en düşük maaşın 6 bin 750 TL olacağı belirtildi. Ayrıca istenen şartlar ve başvuru tarihleri de duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ba��layacak? Hangi pozisyonlarda alım olacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 09.01.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 16:58
Yılın ilk haftalarındapersonel alım ilanları arayışı hızla sürüyor. Adalet Bakanlığı da 2020 yılı için personel alımı yapacak. Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İlan yayınlanır yayınlanmaz başvuru detayları araştırılmaya başlandı. En az 6 bin 750 TL maaşa sahip olacak personellerde aranan nitelikler ilanda geniş bir şekilde anlatıldı. Personel alımına ilişkin grup bilgileri de ayrıntıları ile paylaşıldı. Sizler için Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru detaylarını derledik. İşte 6 bin 750 TL maaşla yapılacak personel alımına ilişkin bilgiler...
ADALET BAKANLIĞI 6750 TL MAAŞLA PERSONEL ALACAK
Adalet Bakanlığı en az 6750 TL maaşla 50 personel alacak. Personel alımı ile ilgili Devlet Personel Daire
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b) 2018-
KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
c) En az lisans düzeyinde
yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda belirtilmiştir) GEREKLİ BELGELER NELER?
1) EK-1 Başvuru formu,
2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen belgeler başvuru evrakına ilave edilecektir.)
3)
2018-KPSS sonuç belgesi,