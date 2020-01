Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

UZMANLARIN ALTIN YORUMU

ABD-İran cephesindeki hızlı haber akışlı gelişmeler an be an takip edilirken fiyatlama senaryolarının da hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Dün 1600$ yakınlarında güne başlayan ons altın bu sabah %2,3 düşüşle 1557$ seviyesinden işlem görüyor. Trump, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." dedi ve İran'a yeni ekonomik yaptırımların geleceğini söyledi.