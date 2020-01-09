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Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 2019 yılındaki yükselişini Ocak ayının ilk haftasında da sürdürmüştü. İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD suikastı ile öldürülmesinin ardından altın fiyatları tarihi rekor kırdı. İran'ın ABD'ye karşılık vererek Irak'taki askeri üsleri vurması ile savaş beklentisi arttı ve altın fiyatları önlenemez bir yükselişe girdi. Ancak dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama ile savaşı şimdilik rafa kaldırması fiyatlardaki yükselişi durdurdu. İran ve ABD tarafından doğrudan savaşa dair açıklamalar gelmemesi üzerine küresel risk eşiği azaldı ve altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın bugün öğle seansında 292 TL'ye kadar çekildi. Altındaki değer kaybı yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşti. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 9 Ocak canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 14:22
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Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD- İran geriliminin yumuşamaya başlaması ile gevşedi. 3 gündür rekor üstüne rekor kıran altının gramı 303 TL'yi geçmişti. Spot altın gram fiyatı ise 307 TL'den döndü. 1611 dolara kadar yükselen ons altındün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı rafa kaldıran açıklaması ile düşüşe geçti. 1556 dolara kadar çekilen ons altın 0,56 oranında değer kaybetti. Altının gram fiyatı ise bugün öğle seansında yüzde 3,16 oranında değer kaybetti. 295 TL'nin altına çekilen gram altın fiyatında düşüş hızla sürüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 9 Ocak canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

UZMANLARIN ALTIN YORUMU

ABD-İran cephesindeki hızlı haber akışlı gelişmeler an be an takip edilirken fiyatlama senaryolarının da hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Dün 1600$ yakınlarında güne başlayan ons altın bu sabah %2,3 düşüşle 1557$ seviyesinden işlem görüyor. Trump, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." dedi ve İran'a yeni ekonomik yaptırımların geleceğini söyledi.

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Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el- Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu. Trump da ölen askerin olmadığını, yaptırımlarla karşılık vereceğini belirtti. Teknik olarak yükseliş trendinde olan altında en yakın trendinin desteği 1545$ seviyesinden geçiyor. 1572/ 1578/ 1588 dirençler, 1557/ 1550/ 1536 ise desteklerdir.

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Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK 2020

GREMSE ALTIN FİYATI
4.682,40
4.788,39
%-3,16

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Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

BEŞLİ ALTIN FİYATI
9.481,86
9.664,64
%-3,16