Altın fiyatları çok sert DÜŞTÜ! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 2019 yılındaki yükselişini Ocak ayının ilk haftasında da sürdürmüştü. İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD suikastı ile öldürülmesinin ardından altın fiyatları tarihi rekor kırdı. İran'ın ABD'ye karşılık vererek Irak'taki askeri üsleri vurması ile savaş beklentisi arttı ve altın fiyatları önlenemez bir yükselişe girdi. Ancak dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama ile savaşı şimdilik rafa kaldırması fiyatlardaki yükselişi durdurdu. İran ve ABD tarafından doğrudan savaşa dair açıklamalar gelmemesi üzerine küresel risk eşiği azaldı ve altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın bugün öğle seansında 292 TL'ye kadar çekildi. Altındaki değer kaybı yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşti. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 9 Ocak canlı altın fiyatları...