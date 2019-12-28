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3500 TL maaşla yüzlerce işçi alımı müjdesi! Şehir hastaneleri personel alımı şartları neler?
Türkiye'nin büyük yatırımı şehir hastaneleri sağlık alanında vatandaşa büyük katkı sunuyor. Yüksek teknolojili şehir hastanelerinde vatandaşlar özel hastanelerin bile üzerinde bir konfor ile tedavi görüyor. Odalar otel odalarını andırırken, uzman kadroların donanımı da dikkat çekiyor. Şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık alanında çağ atlamasına katkı sunarken, bir katkıyı da istihdam alanında sunuyor. Şehir hastaneleri personel açığını yayımladığı iş ilanları ile gideriyor. Bu da birçok vatandaşa ekmek kapısı anlamına geliyor.Temizlik personelinden, hemşire ve doktora varana kadar birçok personel alım ilanı yayınlanıyor. Son olarak 3500 TL maaşla KPSS şartı aranmadan personel alınacağı duyuruldu. İşte işçi alımının detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 14:15
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