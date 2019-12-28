3500 TL maaşla yüzlerce işçi alımı müjdesi! Şehir hastaneleri personel alımı şartları neler?

Şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde büyük yol katedildi. Otel konforunda odalara, en yüksek teknoloji donanımına sahip şehir hastaneleri yurdun dört bir yanında hizmete alınmaya başlandı. Şehir hastaneleri sağlıkta olduğu kadar istihdamda da önemli bir öneme sahip. Bulunduğu il ve ilçede istihdama büyük katkı veren şehir hastanelerine personel alımları sürüyor. Üstelik şehir hastanesinde işe girecek olan vatandaşlardan KPSS şartı da istenmiyor. 3500 TL maaşla personel alım ilanı birçok şehir hastanesi için yayımlandı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak şehir hastaneleri personel alım şartları ve başvuru yöntemlerini sizler için derledik. İşte şehir hastaneleri personel alımı ile ilgili A'dan Z'ye her şey...