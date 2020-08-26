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Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

Evde en çok enerji harcayan teknolojik aletlerin başında buzdolabı geliyor. Her evin olmazsa olmazı buzdolaplarının elektrik faturasının yüzde 30'unu oluşturduğunu söyleyen Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, elektrik tasarrufunun küçük önlemlerle mümkün olduğunu belirtti. Soykan, üç zamanlı tarifeden bahsederek, "Tüketimin düşük olduğu saatlerde elektrik daha ucuz. Bulaşık ve çamaşır makinesini akşam 22.00'den sonra çalıştırabilirim derseniz bu tarifeye geçmeniz faydalı olacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 12:00
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Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen süre arttı, elektrikli aletlerin kullanımı da bu duruma paralel olarak yükselişe geçti. Yaz mevsimiyle birlikte ise sıkça tercih edilen klima kullanımı elektrik faturalarına yansıdı.

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Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

Elektrik faturalarından tasarruf etmek için ilk kural ise aletlerin kullanımında alınacak küçük önlemler. Her evde olmazsa olmaz elektrikli ürünlerin başında gelen buzdolabının faturada ciddi bir yer tuttuğuna dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, Faturanın yüzde 30unu buzdolabı kullanımının oluşturduğunu söyleyebiliriz.

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Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

Her kullanıcı buzdolabının yeni mi, eski mi olduğunu, hangi sıklıkla kullandığını, soğutmada nasıl bir tercihte bulunduğunu gözden geçirmelidir. Bunların hepsi az ya da çok enerji tüketimini etkileyecektir. Buzdolabının soğutması için enerji tüketmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da elektrik faturasına yansır. Her elektrik kullanıcısı buzdolabıyla ilgili bir araştırma yapmalı uyarısında bulundu.

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Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

KULLANMADIĞINIZ ALETLERİ FİŞE TAKILI TUTMAYIN

Evde kullanılan aydınlatmanın da faturada önemli bir etken olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, Aydınlatma lambalarında enerji tasarrufu dediğimiz tasarruflu lambalar var.

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Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

Bunları tercih etmemiz enerji tasarrufu için doğru olacaktır. Bunu yaparken eş zamanlı olarak evin aydınlık düzeyini de düşünmelisiniz. Gün içinde ışığın kullanılmasını planlayarak daha az aydınlık düzeyini elde edebiliriz. Kullanmadığınız aletleri mutlaka prizden çekelim.