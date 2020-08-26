Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

Her kullanıcı buzdolabının yeni mi, eski mi olduğunu, hangi sıklıkla kullandığını, soğutmada nasıl bir tercihte bulunduğunu gözden geçirmelidir. Bunların hepsi az ya da çok enerji tüketimini etkileyecektir. Buzdolabının soğutması için enerji tüketmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da elektrik faturasına yansır. Her elektrik kullanıcısı buzdolabıyla ilgili bir araştırma yapmalı uyarısında bulundu.