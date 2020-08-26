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Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat
Evde en çok enerji harcayan teknolojik aletlerin başında buzdolabı geliyor. Her evin olmazsa olmazı buzdolaplarının elektrik faturasının yüzde 30'unu oluşturduğunu söyleyen Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, elektrik tasarrufunun küçük önlemlerle mümkün olduğunu belirtti. Soykan, üç zamanlı tarifeden bahsederek, "Tüketimin düşük olduğu saatlerde elektrik daha ucuz. Bulaşık ve çamaşır makinesini akşam 22.00'den sonra çalıştırabilirim derseniz bu tarifeye geçmeniz faydalı olacaktır" dedi.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 12:00
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