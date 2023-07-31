En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT'liler...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklama ile uzun süredir emekli vatandaşlar tarafından merakla beklenen maaş farkı ödemeleri nihayet başladı. Temmuz döneminde gerçekleştirilen zam farkları, emekli maaşlarına önemli bir katkı sağlayarak emekli vatandaşların mali durumlarını düzeltmeye yönelik bir adım oldu. SGK duyurdu. 2 milyon emekliye en az 5 bin 926 kuruş tutarında ödemeler yapıldı. İşte detayları...