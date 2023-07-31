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Haberler Galeri En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT'liler...

En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT'liler...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklama ile uzun süredir emekli vatandaşlar tarafından merakla beklenen maaş farkı ödemeleri nihayet başladı. Temmuz döneminde gerçekleştirilen zam farkları, emekli maaşlarına önemli bir katkı sağlayarak emekli vatandaşların mali durumlarını düzeltmeye yönelik bir adım oldu. SGK duyurdu. 2 milyon emekliye en az 5 bin 926 kuruş tutarında ödemeler yapıldı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 14:48
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En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT’liler...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son açıklaması ile emekli vatandaşların uzun süredir beklediği maaş farkı ödemeleri sonunda gerçekleşti. Temmuz döneminde yapılan zam farkları, emekli maaşlarına önemli bir katkı sağlayarak emekli vatandaşların mali durumlarını olumlu yönde etkiledi. SGK tarafından yapılan duyuruya göre, yaklaşık 2 milyon emekliye, en az 5 bin 926 kuruş tutarında ödemeler yapıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT’liler...

HESAPLARA GEÇİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

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En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT’liler...

EN AZ 5.926 TL

Yüzde 25'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı.

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En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT’liler...

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapılacak.

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En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT’liler...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan Fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir."