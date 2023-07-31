Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

"Çeyrek altın bugün ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki etkiler altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Elindeki altını satmak ya da satın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek, gram, tam altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları...