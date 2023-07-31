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Haberler Galeri Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

"Çeyrek altın bugün ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki etkiler altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Elindeki altını satmak ya da satın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek, gram, tam altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:20
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Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

"Çeyrek altın bugün ne kadar 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının güvenli liman özelliği ve değerini koruma potansiyeli, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Ancak uzmanların açıklamaları, fiyatların gelecekte ne yönde olacağına dair önemli ipuçları sunuyor. İşte 31 Temmuz 2023 tarihindeki güncel altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.692,65
SATIŞ(TL) 1.693,05

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Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.763,00

SATIŞ (TL) 2.803,00

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Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ (TL) 5.509,00

SATIŞ (TL) 5.606,00

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Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 11.035,00
SATIŞ (TL) 11.161,00