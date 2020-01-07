2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?

2020 yılı emekli maaş zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için milyonlarca emekli sorgulama yapıyor. 2019 yılının son 5 aylık enflasyon verilen göre emekli maaşları da zamlandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, emekli maaş zammı da yüzde 6.49 oldu. Peki bu zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL? İşte emekli maaş zamları hakkında merak edilen son bilgiler…