2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
En düşük emekli maaşı ne kadar? 2020 emekli maaş zammı sonrası emekli maaşları kaç TL oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaş zamları da belli olmuştu. Böylelikle yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı bu ay artacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte; SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç lira? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 07.01.2020 23:33Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 23:36