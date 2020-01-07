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2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar? 2020 emekli maaş zammı sonrası emekli maaşları kaç TL oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaş zamları da belli olmuştu. Böylelikle yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı bu ay artacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte; SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç lira? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 07.01.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 23:36
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2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?

2020 yılı emekli maaş zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı için milyonlarca emekli sorgulama yapıyor. 2019 yılının son 5 aylık enflasyon verilen göre emekli maaşları da zamlandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, emekli maaş zammı da yüzde 6.49 oldu. Peki bu zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL? İşte emekli maaş zamları hakkında merak edilen son bilgiler…

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2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?

Emekliler bu ay gelirlerini artırıyor. 12.3 milyon emekli için Ocak zammı oranı 3 Ocak'ta belli oldu. Buna göre; SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklileri için hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

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2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?

Takvim'in haberine göre, SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ek ödeme dahil maaşında yüzde 6.5 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşanacak.

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2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?

En düşük emekli maaşı buna göre bin 181 lira 86 kuruştan bin 258 lira 68 kuruşa çıkacak.

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2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?

En yüksek emekli maaşları ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan artış 6 bin 269 lira 87 kuruşa ulaşacak.