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Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...
Serbest piyasada fındık fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Türkiye'den geçen yıl yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirilirken, sezonun bitmesine rağmen üreticiler tarafından fındık fiyatları yakından takip ediliyor. Bazı bölgelerde 60 liraya kadar yükselen fındık fiyatlarında son durumu yazımızda ele aldık. Peki, serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? 11 Ocak Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba fındık fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...