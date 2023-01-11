Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

Kankaya yaptığı açıklamada, "Şuada Giresun kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den alıcı buluyor. Hatta randımanına göre biraz üzerinde de işlem görüyor. Dolayısıyla yeni yılda da fındık fiyatının yükselişinin sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Artık sezonun yoğunluğu geride kaldı bundan sonraki fındık fiyatını belirleyecek olan TMO'nun uygulayacağı politikadır. Şöyle ki, TMO sezon başında levant kalite 52, Giresun kalite 53 TL'den fındık aldı. Randıman farkıyla bu fiyat 55 ila 58 TL arasında oluştu.