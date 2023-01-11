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Haberler Galeri Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

Serbest piyasada fındık fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Türkiye'den geçen yıl yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirilirken, sezonun bitmesine rağmen üreticiler tarafından fındık fiyatları yakından takip ediliyor. Bazı bölgelerde 60 liraya kadar yükselen fındık fiyatlarında son durumu yazımızda ele aldık. Peki, serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? 11 Ocak Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba fındık fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 12:28
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Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

Fındık fiyatları, 2023 yılında da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Serbest piyasada bazı bölgelerde 60 liraya kadar yükselen fındık fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hasat zamanında en düşük 42 liradan satılmaya başlanan fındık fiyatlarında son durumu yazımızda ele aldık. Peki, serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? 11 Ocak Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba fındık fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...

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Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

FINDIK FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 57 liradan işlem gördüğünü söyledi. Soydan, serbest piyasada geçen hafta 55 lira seviyelerindeki fındığın kilogram fiyatında 2 liralık artış olduğunu belirtti.

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Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

Fındık fiyatının yeni haftaya 57 liradan başladığını ifade eden Soydan, serbest piyasadaki bu fiyat artışının sevindirici olduğunu kaydetti.

Soydan, gelecek haftalarda fiyatın daha da yukarı çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

GİRESUN'DA 60 LİRAYA YÜKSELDİ

Giresun'da serbest piyasada 2022 yılını yükselişle kapatan fındık fiyatı 2023 yılında da bu yükselişinin sürdürerek 60 TL'den alıcı buluyor. Giresun'un tarihi Fındık Pazarı'nın esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatının bundan sonraki süreçte TMO'nun fındık politikasının belirleyeceğini söyledi.

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Fındık fiyatları son durum: Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişte! 11 Ocak 2023 Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon, Çarşamba...

Kankaya yaptığı açıklamada, "Şuada Giresun kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den alıcı buluyor. Hatta randımanına göre biraz üzerinde de işlem görüyor. Dolayısıyla yeni yılda da fındık fiyatının yükselişinin sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Artık sezonun yoğunluğu geride kaldı bundan sonraki fındık fiyatını belirleyecek olan TMO'nun uygulayacağı politikadır. Şöyle ki, TMO sezon başında levant kalite 52, Giresun kalite 53 TL'den fındık aldı. Randıman farkıyla bu fiyat 55 ila 58 TL arasında oluştu.