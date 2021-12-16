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Haberler Galeri 2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. 5 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıkmasının ardından gözler son veriye çevrildi. Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar belli olacak. İşte, SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 21:36
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2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SSK, Bağkur ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının yaklaşmasının ardından milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merak ediliyor. Asgari ücrete yapılacak zammın açıklanmasın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Bilindiği üzere maaşlara Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranına göre zam uygulanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam netleşmiş olacak. İşte, SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE ZAMMI GELECEK

Bir yandan da kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge zammı gelecek. Bütün bu artışlar sosyal ödemelerde de artışa yol açacak. Engelliler, engelli yakınları, yaşlılık aylığı alanlar için de Ocak ayı zam ayı olacak. Asgari ücret ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Burada 4070-4090 TL gibi bir net ücretin çıkması bekleniyor. Burada bazı vergi ve prim destekleri de devreye girebilir.

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2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON ORANI İLE NETLEŞECEK

Türkiye'de 13 milyondan fazla vatandaş ya kendi emekli maaşını ya da eşinin maaşını alıyor. Emeklilerin maaşlarındaki artışlar da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Oluşan 6 aylık enflasyon SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşmasını sağlıyor.

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2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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Ocak 2022 emekli ve memur zammı için kuruşu kuruşuna hesaplar! İşte yeni emekli ve memur maaşları hesaplama tablosu
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor. Bu oranı Aralık ayı enflasyonu da geldikten sonra SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayının ilk 6 ayında alacakları maaşları belirlenecek.

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2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranını yüzde 14,2'ye çıkardı. Anket sonucuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14,2 olacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine ise yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.48 (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) olarak gerçekleşti.