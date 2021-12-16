2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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Ocak 2022 emekli ve memur zammı için kuruşu kuruşuna hesaplar! İşte yeni emekli ve memur maaşları hesaplama tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor. Bu oranı Aralık ayı enflasyonu da geldikten sonra SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayının ilk 6 ayında alacakları maaşları belirlenecek.