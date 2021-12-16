16 Aralık 2021, Perşembe
2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. 5 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıkmasının ardından gözler son veriye çevrildi. Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar belli olacak. İşte, SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 21:36
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