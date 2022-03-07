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Haberler Galeri %22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

%22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasında geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından indirim kampanyasının detayları açıklandı. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 11:50
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%22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her yıl gerçekleştirilen indirim kampanyasının 2022 takvimi belli oladu. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İndirim kampanyasına ilişkin başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, OKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ tarafından yapılacak indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Nisan 2022 tarihine kadar bankaya başvuru yapabilecek.

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%22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

YÜZDE 22 İNDİRİM

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

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%22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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%22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.