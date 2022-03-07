%22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasında geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından indirim kampanyasının detayları açıklandı. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi ne zaman? İşte cevaplar...