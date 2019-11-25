2020 asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret ile çalışan 7 milyondan fazla kişi bulunuyor. Asgari ücret zam görüşmeleri her yıl Aralık ayında gerçekleşiyor. 2020 yılı asgari ücret zammının belli olacağı komisyon toplantısı önümüzdeki Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin yer alacağı toplantıda asgari ücret pazarlıkları resmen başlayacak. Asgari ücrete son 10 yılda hep enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Enflasyon beklentisi hem Merkez Bankası hem de Yeni Ekonomi Programı içerisinde yer alan tahmine göre yüzde 12 seviyesinde gerçekleşecek. Enflasyonun beklendiği gibi gelmesi durumunda zam oranının yüzde 15 olması bekleniyor. Enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Asgari ücret 2019 yılında net 2 bin 20 TL 90 kuruş, brüt ise 2 bin 558 TL 40 kuruştu.Asgari ücretli çalışanlar kıdem tazminatlarını bu rakam üzerinden hesaplayarak alıyordu. Peki, 2020 asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 14:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





