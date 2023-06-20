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Haberler Galeri Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

"Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? " sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekiliş tarihi sorgulanmaya başladı. Yeni toplu konut projesinde detaylar merak konusu oluyor. Peki, Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? İşte, Emlak Konut Yenişehir evleri kura tarihi ve ödeme planı 2023!

Giriş Tarihi: 20.06.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 19:14
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Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

"THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle hayata geçirilen ''Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'' kura çekim tarihi başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. İşte, THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

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Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.