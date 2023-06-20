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Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
"Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? " sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekiliş tarihi sorgulanmaya başladı. Yeni toplu konut projesinde detaylar merak konusu oluyor. Peki, Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? İşte, Emlak Konut Yenişehir evleri kura tarihi ve ödeme planı 2023!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 19:14Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 19:14