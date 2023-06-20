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Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...
Son 20 yılın en kapsamlı öğretmen ataması tek seferde gerçekleştirildi. Atama dışında kalan öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda "Ek öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları, öğretmen atamaları konusunda güncel durumu merak ettiriyor. 2023 KPSS sınavının yaklaşmasıyla birlikte, ek atama durumu da sorgulanıyor. Peki ek atama ne zaman yapılacak?