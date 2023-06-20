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Haberler Galeri Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

Son 20 yılın en kapsamlı öğretmen ataması tek seferde gerçekleştirildi. Atama dışında kalan öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda "Ek öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları, öğretmen atamaları konusunda güncel durumu merak ettiriyor. 2023 KPSS sınavının yaklaşmasıyla birlikte, ek atama durumu da sorgulanıyor. Peki ek atama ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 16:38
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Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

Geçtiğimiz ay 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Ancak kontenjana giremeyen binlerce aday, ek öğretmen ataması için son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara çevrilirken, Başkan Erdoğan'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Peki ek öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, ek atama takvimi ve detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMADA BULUNDU!

Bu yıl yapılan atamalarda uzun süredir bekleyen binlerce öğretmen adayı eğitim kurumlarına yerleştirildi. Ancak öğretmen ataması yapılamayan ve beklenti içinde olanlar son gelişmeleri yakından takip ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen ataması için açıklamada bulundu.

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Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ek Öğretmen Ataması ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin öğretmen eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002'de 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında paylaşacağız."

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Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA OLUR MU 2023?

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'ek atama olur mu?' sorusunun cevabını vermişti. Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak yeni müjdelerin verilebileceğini dile getiren Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

"Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz."