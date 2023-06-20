Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...

Geçtiğimiz ay 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Ancak kontenjana giremeyen binlerce aday, ek öğretmen ataması için son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara çevrilirken, Başkan Erdoğan'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Peki ek öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, ek atama takvimi ve detayları...