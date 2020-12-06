Asgari ücret son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt...

Son dakika... 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam görüşmeleri sonrasında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından görüşmeler hakkında ilk açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt...