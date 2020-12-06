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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt... Asgari ücret son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt...
Son dakika... 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam görüşmeleri sonrasında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından görüşmeler hakkında ilk açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 20:07
Son dakika... 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren asgari ücret zam oranı hakkında ilk görüşmeler 4 Aralık'ta gerçekleşti. Bilindiği üzere; Yeni asgari ücret, asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok konu başlığına da etki ediyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zam görüşmeleri öncesi açıklama yaptı ve "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. Türk-İş Geneş Başkanı Atalay da dün "Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." demişti.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI İÇİN 5 PARAMETRE ÖNE ÇIKTI
Yeni asgari ücret zam pazarlığında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bu yılki görüşmelerde 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı ifade ediliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI BUGÜN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı corona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda bugün çevrim içi yapılıyor.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.