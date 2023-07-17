17 Temmuz 2023, Pazartesi
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
Emekli maaşlarına gelen zam düzenlemesinin ardından milyonlarca kişinin gözü yeni aylıklara çevrildi. Sabah erken saatlerde yapılan açıklamayla birlikte yüzler güldü. Yeni torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşı ve emekli maaşları arttı. Emekliye yüzde 25'lik zammın ardından maaş takvimi araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur'lunun hesaplarına yatmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:54
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