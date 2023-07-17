17 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Emekli maaşlarına gelen zam düzenlemesinin ardından milyonlarca kişinin gözü yeni aylıklara çevrildi. Sabah erken saatlerde yapılan açıklamayla birlikte yüzler güldü. Yeni torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşı ve emekli maaşları arttı. Emekliye yüzde 25'lik zammın ardından maaş takvimi araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur'lunun hesaplarına yatmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:54
  • 1
  • 34
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9’da açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Emekli maaşlarına gelen zam düzenlemesinin ardından milyonlarca kişinin gözü yeni aylıklara çevrildi. Sabah erken saatlerde yapılan açıklamayla birlikte yüzler güldü. Yeni torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşı ve emekli maaşları arttı. Emekliye yüzde 25'lik zammın ardından maaş takvimi araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur'lunun hesaplarına yatmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9’da açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

  • 3
  • 34
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9’da açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

  • 4
  • 34
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9’da açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Bu tabloya göre;

SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.

  • 5
  • 34
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9’da açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL

Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.