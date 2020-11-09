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Haberler Galeri 9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...

9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...

9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? İlk işlem gününde altın fiyatları hakkında gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları canlı olarak yakından takip ediliyor. Gram altının 500 TL civarında seyretmesi sonrasında uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Günlük altın fiyatlarını takip edenler için detayları yazımızda bir araya getirdik. İşte, 9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 09.11.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 18:14
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9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...

Son dakika... 9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyenlerin ilk hedefi olan altın için sorgulamalar sürüyor. Haftanın ilk gününde altın fiyatları canlı olarak yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle inişli çıkışlı grafiği olan altın fiyatları hakkında beklentiler ve son durum uzmanlar tarafından yorumlanıyor. İşte, 9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 KASIM 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları son dakika haberleri… Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, tüm gelişmeleri yakından ve güncel şekilde takip edebilirsiniz.

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9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,05

SATIŞ: 492,50

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9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.489,40

SATIŞ: 3.539,50

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9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.558,00

SATIŞ: 3.612,00