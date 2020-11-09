HaberlerGaleri9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...
9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu? İşte beklentiler...
9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? İlk işlem gününde altın fiyatları hakkında gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları canlı olarak yakından takip ediliyor. Gram altının 500 TL civarında seyretmesi sonrasında uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Günlük altın fiyatlarını takip edenler için detayları yazımızda bir araya getirdik. İşte, 9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 09.11.2020 18:09Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 18:14